بعد إقرار اللائحة.. "الجميلي" يطالب بخفض أسعار رحلات النقل العام في المملكة

وفي مقاله "لائحة النقل العام وهذه النداءات" بصحيفة "المدينة"، يقول الجميلي: "(حفظ وحماية المستخدمين، وإتاحة إعادة تخطيطهم لرحلاتهم، وتمكينهم من سداد الأجرة بيسر وسهولة، مع ضرورة توفير أنظمة فعالة لمعالجة أية إشكالات تصادفهم، إضافة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام الأنشطة المختلفة)، هذا بعض ما حملته لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى، التي أقرها مجلس الوزراء قبل أمس الثلاثاء، والتي جاء فيها كذلك: (التوصية بتحديد مسؤولية الناقل تجاه الرُّكَّاب وأمتعتهم، وكذا التزامات الرُّكَّاب في وسائل النقل العام بما يعزز استدامتها)".