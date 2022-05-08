120 مليون ريال.. "فرجت" تسهم في سداد مديونيات 2508 سجناء في رمضان

وأشارت "السجون" إلى أن الفواتير التي تم سدادها تعود للموقوفين في قضايا مالية غير جنائية، حيث تمثل المبادرة نافذة آمنة وموثوقة للتبرع والوقوف بجانب المستفيدين، مشددة على أنها متاحة طوال العام عبر موقع "أبشر" الإلكتروني، وتطبيق "أبشر أفراد" ومنصة "إحسان"، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.