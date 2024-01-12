استذكر "الخطأ الفادح" في التعامل مع الرياض.. كاتب نرويجي: على "واشنطن" تصنيف السعودية حليف رئيسي "للناتو"

وتابع بقوله إن سياسات الاسترضاء التي اتبعتها واشنطن تجاه أطراف من الشركاء غير الموثوق بهم أدت إلى نتائج عكسية، بعد أن أظهرت هذه الأطراف باستمرار عدم رغبتها في التعاون مع الغرب وانخرطت بدلاً من ذلك في أنشطة مزعزعة للاستقرار.