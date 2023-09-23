"الشهري": اليوم الوطني الـ93 يحل في عام فريد تُحقق فيه السعودية إنجازات حضارية شاملة

وأضاف "الشهري": يتضح في هذا العام أثر الأهداف التنموية الشاملة وأثرها الاقتصادي على بلدنا الغالي؛ إكمالًا لما أنعم الله عز وجل به علينا من أمن واستقرار؛ فضلًا عن استقرار الأسواق ونجاحات القطاع الخاص، التي نجم عنها توفر الفرص الوظيفية لأبناء المملكة، وصولًا إلى النجاح المنشود بأحدث الطرق المتبعة عالميًّا والمؤيدة بالدراسات الاقتصادية الموثوقة مع التأكيد على معايير الشفافية والحوكمة.