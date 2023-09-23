"الشهري": اليوم الوطني الـ93 يحل في عام فريد تُحقق فيه السعودية إنجازات حضارية شاملة

أعرب المهندس علي بن محمد الشهري العضو المنتدب لشركة المزيني العقارية، بأن اليوم الوطني الـ93 يحل والمملكة تعيش عامًا متفردًا تسجل فيه مزيدًا من الإنجازات الحضارية والنقلات النوعية التي تتم في جميع مناطق المملكة، محققةً نقلة حضارية كبرى، وإنجازات لرؤية "المملكة 2030".
وقال: خلال تلك الفترة، فإن ما تحقق من مستهدفات لتلك الرؤية الطموحة، والتي شملت المجالات كافة من (إسكان وصناعة، وزراعة، وصحة وتعليم، وغيرها من شتى المجالات)، يشهد به الجميع ويراه ملموسًا.
وأضاف "الشهري": يتضح في هذا العام أثر الأهداف التنموية الشاملة وأثرها الاقتصادي على بلدنا الغالي؛ إكمالًا لما أنعم الله عز وجل به علينا من أمن واستقرار؛ فضلًا عن استقرار الأسواق ونجاحات القطاع الخاص، التي نجم عنها توفر الفرص الوظيفية لأبناء المملكة، وصولًا إلى النجاح المنشود بأحدث الطرق المتبعة عالميًّا والمؤيدة بالدراسات الاقتصادية الموثوقة مع التأكيد على معايير الشفافية والحوكمة.
وأردف: يمثل اليوم الوطني للمملكة استكمالًا لمسيرة تاريخية كبرى، بدأها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، بشأن قيام الدولة، وتتواصل هذه المسيرة التاريخية مع النقلة الحضارية الكبيرة التي نفذتها القيادة، لتترجم رؤية سيدي ولي العهد 2030، وترسخ أسس ومبادئ قامت عليها الدولة في الأساس.
واختتم: حفظ الله وطننا الغالي وحفظ لنا قادتنا وأدام علينا نعمة الأمن والأمان والحياة الكريمة.. يوم وطني مجيد أيها السعوديون العظماء.