‏المخلفي: استخدامنا "الذكاء الاصطناعي" في المقابلات هدفه الوصول للمستفيد من الوظيفة المطروحة

وفي التفاصيل، قال "المخلفي" عبر قناة الإخبارية، من خلال النسخة الثالثة من المؤتمر التقني الدولي "ليب 24": لك أن تتخيل في السابق مختص الموارد البشرية لكي يجد شخصًا مناسبًا للوظيفة يحتاج أسابيع لعمل مقابلات وظيفية، وإعلانات، واختبار معرفي أو سلوكي.. والآن استخدمنا الذكاء الاصطناعي في رفع السيرة الذاتية، وإجراء المقابلة الشخصية من خلال وجود "أفتار" مساعد للمتقدم، يرشده لتسجيل هذا الفيديو، وبعد ذلك الذكاء الاصطناعي يحلل هذا الفيديو، ويتعرف على هذا الشخص وسلوكه، وعلى انطباعاته، وعلى مدى مناسبته للوظيفة.