‏المخلفي: استخدامنا "الذكاء الاصطناعي" في المقابلات هدفه الوصول للمستفيد من الوظيفة المطروحة

أكد محمد المخلفي، الوكيل المساعد للتحول الرقمي، أن وزارة الموارد البشرية كانت من أولى الجهات في السعودية التي استثمرت في مجال الذكاء الاصطناعي، ووظفته في العديد من الخدمات، من أهمها خدمة استقطاب المواهب بالتوظيف.
وفي التفاصيل، قال "المخلفي" عبر قناة الإخبارية، من خلال النسخة الثالثة من المؤتمر التقني الدولي "ليب 24": لك أن تتخيل في السابق مختص الموارد البشرية لكي يجد شخصًا مناسبًا للوظيفة يحتاج أسابيع لعمل مقابلات وظيفية، وإعلانات، واختبار معرفي أو سلوكي.. والآن استخدمنا الذكاء الاصطناعي في رفع السيرة الذاتية، وإجراء المقابلة الشخصية من خلال وجود "أفتار" مساعد للمتقدم، يرشده لتسجيل هذا الفيديو، وبعد ذلك الذكاء الاصطناعي يحلل هذا الفيديو، ويتعرف على هذا الشخص وسلوكه، وعلى انطباعاته، وعلى مدى مناسبته للوظيفة.
وتابع: استخدمت الوزارة أحد الإعلانات للمتقدمين على عشر وظائف، وعددهم 600 شخص، والأسابيع التي كان يأخذها المتقدم للوظيفة أصبحت 72 ساعة. كما استخدمنا الذكاء الاصطناعي للضمان الاجتماعي؛ لتدريب محرك الأهلية على اختصار الوقت الزمني من ثماني ساعات إلى ثماني دقائق.