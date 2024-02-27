6 مناطق وحرارة صفرية.. "خريطة هطولات الـ48 المقبلة" يرسمها "الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه وفقًا للنماذج العددية للطقس؛ يُتوقع خلال الـ48 ساعة القادمة بدءًا من فجر غد الأربعاء إلى بعد غد الخميس، أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر، تكون من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من مناطق عدة.
وتحت وسم #الحالة_الممطرة_التاسعة، أوضح "الحصيني"، أن المناطق التي تشملها الأمطار هي أجزاء من الحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية والصمان والباحة وعسير وأقصى شمال منطقة الرياض، تمتد إلى أجزاء من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان واليمن، قد تكون غزيرة على أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان مع رياح نشطة.
وأشار عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم المناطق بدءًا من غد الخميس، وقال: من الممكن أن تكون الدرجات صفرية أو قريبة من الصفر؛ وهي درجات الحرارة الصغرى على شمال المملكة وشمال الوسطى خاصة فجر الجمعة، والله أعلم.