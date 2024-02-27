6 مناطق وحرارة صفرية.. "خريطة هطولات الـ48 المقبلة" يرسمها "الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه وفقًا للنماذج العددية للطقس؛ يُتوقع خلال الـ48 ساعة القادمة بدءًا من فجر غد الأربعاء إلى بعد غد الخميس، أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر، تكون من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من مناطق عدة.