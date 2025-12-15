"السليمان": السعودية تتقدم بثبات.. قرية صيانة الطائرات تضع المملكة على الخريطة العالمية

مشروع بمقاييس عالمية

وفي مقاله "السعودية.. مركز عالمي لصيانة الطائرات !" بصحيفة " عكاظ"، يصف السليمان القرية المقامة على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، والمتوقع اكتمالها في 2026، بأنها دليل عملي على أن المملكة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها لتكون مركزاً إقليمياً، بل وعالمياً، لقطاع الطيران، مستفيدة من موقعها الجغرافي الذي تتقاطع عنده حركة النقل والتجارة بين القارات.