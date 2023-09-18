44 مئوية.. 3 مدن تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة والأحساء والخرج 44 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 15 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، مكة المكرّمة والأحساء والخرج 44 مئوية، وكل من المدينة المنوّرة والرياض والدمام وبريدة والصمان ووادي الدواسر وينبع وحفر الباطن 43 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 15 مئوية، تليها القريات 17 مئوية، وطريف 18 درجة، وأبها 19 درجة، والباحة 20 درجة.
وسجّلت القنفذة وجدة وجازان والسودة أعلى نسبة رطوبة 85% و80%.