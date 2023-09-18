44 مئوية.. 3 مدن تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة والأحساء والخرج 44 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 15 مئوية.