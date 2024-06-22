"عالية المهارة وماهرة وأساسية".. تفاصيل من مشروع تقسيم الرخص وتأشيرات العمل

وينطلق هذا التصنيف مما تضمنته المادة (الثالثة والثلاثون) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/ 08/ 1426ھ، والتي تصنف العمال الذين يجوز منحهم رخصًا للعمل إلى "عمال ذوي كفايات مهنية أو مؤهلات دراسية تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، وعمال عاديين تحتاج إليهم البلاد".