13 جلسة افتراضية.. نخبة من الخبراء والمختصين يناقشون الواقع المعزز في التعليم

ويهدف البرنامج إلى الخروج بنتائج إيجابية تنعكس على دعم التعليم الإلكتروني والتحول الرقمي في التعليم، ودعم المشروعات التنموية التي تشهدها المملكة في العديد من التخصصات، خصوصًا في مجال التقنية والواقع الافتراضي والمعزز، والمساهمة في تغذية سوق العمل بالكوادر المتمكنة وإنشاء بيئة تعليمية تحفز على الإبداع والتميز، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030م.