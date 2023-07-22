"البيئة" تحثّ على تعزيز مبدأ الرفق بالحيوان وتطبيق الحماية من ارتفاع الحرارة

وشددت الوزارة -بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف بالمملكة- على ضرورة اتخاذ التدابير الخاصة بحماية الحيوانات من الحر الشديد؛ من خلال توفير الأطعمة والمياه بشكل دائم وتهيئة الحظائر وأماكن الإيواء لحمايتها، وتطبيق معايير ومتطلبات الرفق بالحيوان، والالتزام بالتطعيم، والحرص على إبعادها عن أشعة الشمس المباشرة خلال فترات الذروة، وتفقد أحوالها مرة واحدة على الأقل في اليوم.