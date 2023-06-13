"كوالِس" تعزز دفاعات الامن السيبراني السعودي عبر خدمات منصة حوسبة سحابية متطورة تناسب مختلف القطاعات، هدفها تبسيط برامج الامتثال للشركات

"إن القطاعين العام والخاص داخل المملكة العربية السعودية يتباريان نحو التحول بوتيرة سريعة ليتماشيا مع المبادئ الاساسية للتحول الرقمي و المنصوص عليها في رؤية السعودية 2030، لكن مع نمو الاعمال اصبح هناك زيادة ملحوظة لحجم الهجوم السيبراني، والتي نتجت بسبب الاتجاه نحو العمل عن بُعد والهجرة السحابية، مما جعل تلك القطاعات أهدافًا رئيسية للهجمات الإلكترونية. لجأت مؤسسات هامة داخل المملكة مثل "الهيئة الوطنية للأمن السيبراني" و"البنك المركزي السعود" بضبط السوق عبر تنفيذ لوائح الأمن السيبراني التي تحمي المواطنين والمقيمين من اي خطر، مثل فرض استضافة البيانات المحلية داخل الدولة. لذلك انطلقت منصة "كوالِس" للحوسبة السحابية المحلية بالمملكة العربية السعودية لتكون الحل الأمثل للشركات والهيئات الحكومية التي تبحث عن مرونة في الرؤية والتحكم مع ضمان التزامها بهذه اللوائح الجديدة".