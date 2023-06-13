"كوالِس" تعزز دفاعات الامن السيبراني السعودي عبر خدمات منصة حوسبة سحابية متطورة تناسب مختلف القطاعات، هدفها تبسيط برامج الامتثال للشركات

أطلقت اليوم شركة "كوالِس" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز QLYS) العالمية الرائدة في قطاع خدمات وحلول أمن المعلومات السحابية والامتثال، منصة Qualys Cloud Platform (CP) في المملكة العربية السعودية، من اجل دعم الشركات و المؤسسات في جميع أنحاء المملكة لتوطين خدمات و حلول الأمن السيبراني والامتثال عبر توفير مجموعة من المتطلبات التنظيمية المصممة خصيصا لتوائم السوق المحلي فضلا عن حلول انشاء و إقامة البيانات.
صرح "هادي جعفراوي"، المدير الإداري لدى شركة "كوالِس" الشرق الأوسط: "صممنا خدمات حوسبة سحابية خصيصا داخل "كوالِس" من أجل توطين البيانات محليا والحد من هجرة الحوسبة السحابية المشبعة بالمعلومات والبيانات الخاصة بالشركات داخل السوق السعودي، فنحن ندعم رؤية التوجه السائد نحو الامتثال لخدمات الحوسبة السحابية أولاً، مما يساعد الشركات و الجهات الحكومية على استعادة السيطرة على بيئاتها مع ضمان بقاء البيانات داخل حدودها المحلية".
"إن القطاعين العام والخاص داخل المملكة العربية السعودية يتباريان نحو التحول بوتيرة سريعة ليتماشيا مع المبادئ الاساسية للتحول الرقمي و المنصوص عليها في رؤية السعودية 2030، لكن مع نمو الاعمال اصبح هناك زيادة ملحوظة لحجم الهجوم السيبراني، والتي نتجت بسبب الاتجاه نحو العمل عن بُعد والهجرة السحابية، مما جعل تلك القطاعات أهدافًا رئيسية للهجمات الإلكترونية. لجأت مؤسسات هامة داخل المملكة مثل "الهيئة الوطنية للأمن السيبراني" و"البنك المركزي السعود" بضبط السوق عبر تنفيذ لوائح الأمن السيبراني التي تحمي المواطنين والمقيمين من اي خطر، مثل فرض استضافة البيانات المحلية داخل الدولة. لذلك انطلقت منصة "كوالِس" للحوسبة السحابية المحلية بالمملكة العربية السعودية لتكون الحل الأمثل للشركات والهيئات الحكومية التي تبحث عن مرونة في الرؤية والتحكم مع ضمان التزامها بهذه اللوائح الجديدة".
تعد المملكة العربية السعودية حاليًا أكبر سوق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ووفقًا لما ذكرته شركة الأبحاث "أي دي سي"، فإن حجم الإنفاق على الأمن السيبراني في المملكة يقدر بـ 2.77 مليار ريال سعودي (حوالي 720 مليون دولار أمريكي) في عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 12.7٪ من 2021 - 2026. مع تطور الاستثمار في التكنولوجيا داخل المملكة و انتقاله من نموذج يعتمد التركيز على البنية التحتية والخدمات المقدمة و المنتجات المطروحة إلى نموذج يتسع لافاق تشمل خدمات مرنه ذات قيمة مضافة، أدركت الحكومة الحاجة إلى تأمين البنية التحتية التكنولوجية بشكل متباين. وركزت على خلق قيمة مضافة تنظيمية تعالج الثغرات الأمنية وتدير عملية التصحيح وتواجد البيانات.
تلك اللوائح التنفيذية التي تم اقرارها دفعت بقوة "كوالِس" لاتخاذ قرار بإطلاق الحلول المصممة لخدمات الحوسبة السحابية في المملكة. حيث تقدم الخدمة دمجًا متميزا لمزودي الخدمات وتعد امتثالًا جاهزا للإستخدام و التطبيق، مع تمكين فرق الأمن المعلوماتي داخل المؤسسات عبر حلول قابلة للتطوير، دورها توفير رؤية شاملة عبر إعدادات أنظمة تكنولوجيا المعلومات (IT) و أنظمة التكنولوجيا التشغيلية (OT) والحوسبة السحابية والأجهزة المحمولة و البرمجيات كخدمة (SaaS)، من خلال منصة او واجهة واحدة مرنة وسهلة الاستخدام.
أضاف "الجعفراوي": "إن الوصول الي تطبيقات "كوالِس" ستكون متاحة من خلال منصة "كوالِس" للحوسبة السحابية في المملكة العربية السعودية، مما يتيح لمراكز العمليات الأمنية (SOCs) الحصول على عرض كامل ومحدّث باستمرار لجميع أصول تكنولوجيا المعلومات عبر واجهة واحدة متميزة ومرنة تخلصك من مشكلة قاعدة البيانات القديمة. كما تم توفير المزيد من التطبيقات يتم اضافتها بسهولة بمجرد ضغطة زر، ولأن التطبيقات مستضافة في الحوسبة السحابية المحلية، فإن الصيانة والتحديثات تتم بشكل تلقائي. حيث تعمل مزايا الأمن المضافة للحوسبة السحابية الأصلية التي تدعم شركتك بشكل أساسي على إنشاء بيئة أكثر أمانًا في عصر العمل عن بُعد والحوسبة السحابية المتعددة. تمثل هذه الحلول توفيرًا كبيرًا في الوقت والتكلفة، لا سيما فيما يتعلق بالامتثال التنظيمي".
ما حققته المملكة العربية السعودية من تقدم في تنفيذ رؤية السعودية 2030 يعد شوطا كبيرا في رحلة مليئة بالتحديات، صرح بذلك "عبد الرحمن المنيع"، المدير التنفيذي لإدارة المنتجات والتسويق لدى شركة "Sirar by stc"، الشريك الفعال و الاستراتيجي لشركة "كوالِس" مزود خدمات الأمن المدارة، وأضاف: "هناك عدد متزايد من الشركات والمؤسسات في المملكة قامت باختيار مجموعة حلول sirar by stc لمواجهة التهديدات الحديثة وتأمين بيئتها الرقمية عبر حلول فريدة متطورة و اَمنة تقدمها شركتنا. ان منصة "كوالِس" للحوسبة السحابية في المملكة العربية السعودية تعمل على توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها للعملاء من خلال توفير حلول قابلة للتطوير تلبي متطلبات متنامية وتغطي حالات الاستخدام الأمني المتعددة لمجابهة مختلف التهديدات السيبرانية، بداية من مرحلة اكتشاف التهديد وتقيمه إلى تحديد الأولويات وحتى الاستجابة المطلوبة لحل المشكلة، مما يساعد على تقليل المخاطر السيبرانية وحماية مستقبلهم الرقمي".