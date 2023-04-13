"إغاثي الملك سلمان" يوزع أكثر من 89 طنًا من السلال الغذائية للاجئين في عرسال بلبنان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 89 طنًا و50 كيلو غرامًا من السلال الغذائية على الأسر الأشد احتياجًا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في لبنان خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ - 2023م.