"إغاثي الملك سلمان" يوزع أكثر من 89 طنًا من السلال الغذائية للاجئين في عرسال بلبنان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 89 طنًا و50 كيلو غرامًا من السلال الغذائية على الأسر الأشد احتياجًا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في لبنان خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ - 2023م.
جاء ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للشعوب والدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.
من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 13 طناً و848 كيلو غراماً من السلال الغذائية للفئات الأشد احتياجاً محافظة خونتج بجمهورية جنوب أفريقيا، استفاد منها 2.400 فرد بواقع 400 أسرة، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام في جنوب أفريقيا لعام 2023م.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.