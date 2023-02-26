مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يجري جراحة ناجحة لشاب كويتي بإزالة ورم بالمخ بعد أن أصيب بمرض NF2 الذي أفقده القدرة على الحركة

وأضاف د. "الجهني" أنه بعد دراسة الحالة، تقرر على الفور عمل التدخل الجراحي لإنقاذ حياة المريض، بالرغم من أن هذه العملية تعد من أخطر الجراحات على مستوى العالم، وقد استغرقت الجراحة ساعتين تم خلالها إزالة الورم بالكامل، مع المحافظة على الأعصاب المحيطة به، عبر استخدام تقنية مراقبة الأعصاب أثناء الجراحة، إذ تم بعد ذلك نقل المريض للعناية المركزة، والتي مكث فيها عدة أيام تحت الملاحظة، ونقل بعدها لجناح التنويم، حيث يتلقى رعاية فائقة بعد نجاح العملية وبنسبة 100% ولله الحمد.