"الأرصاد": نرصد تحوّلاً مناخيًا ينقل ذروة الأمطار من نوفمبر إلى ديسمبر

وأكد أن مستوى التكامل والتنسيق بين المركز والجهات الحكومية بلغ مرحلة متقدمة، انعكست إيجابًا على الاستجابة الميدانية ورفع الكفاءة التشغيلية، لافتًا إلى أن المركز أعدّ دراسات عن غزارة الأمطار وسبل التحوّط منها، إلى جانب عقد ورش عمل واجتماعات تنسيقية مع الجهات ذات العلاقة.