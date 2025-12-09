"الأرصاد": نرصد تحوّلاً مناخيًا ينقل ذروة الأمطار من نوفمبر إلى ديسمبر

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن النشرات الاستباقية والبيانات الدقيقة التي أصدرها المركز خلال الأيام الماضية أسهمت بشكل مباشر في نجاح الجهات المعنية في التعامل مع الحالة المطرية التي تؤثر على معظم مناطق المملكة.
وأوضح "غلام"، خلال متابعته للحالة من غرفة العمليات، أن سرعة تجاوب الجهات المختصة مع ما يقدمه المركز من بيانات إنذارية وتنبؤات دقيقة ساعدت على رفع مستوى التنسيق، وسرّعت من اتخاذ التدابير الوقائية، مما قلّل من الآثار المصاحبة للحالة المطرية وعزز تدابير السلامة العامة.
وأشار إلى أن هناك دراسات علمية حديثة تؤكد وجود تحوّل مناخي في المملكة، يتمثل في انتقال ذروة موسم الأمطار من شهر نوفمبر إلى ديسمبر، مبينًا أن الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار بالمركز تُجري دراسات متخصصة لفهم هذه التغيرات المناخية المرتبطة بأنظمة الغلاف الجوي وتوقعاتها المستقبلية.
وأكد أن مستوى التكامل والتنسيق بين المركز والجهات الحكومية بلغ مرحلة متقدمة، انعكست إيجابًا على الاستجابة الميدانية ورفع الكفاءة التشغيلية، لافتًا إلى أن المركز أعدّ دراسات عن غزارة الأمطار وسبل التحوّط منها، إلى جانب عقد ورش عمل واجتماعات تنسيقية مع الجهات ذات العلاقة.
واختتم الدكتور غلام تصريحه بالتأكيد على استمرار المركز في تطوير منظومة الإنذار المبكر، وتعزيز قدراته في الرصد والتنبؤ، بما يضمن توفير المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب لدعم سرعة الاستجابة لحالات الطقس المؤثرة.