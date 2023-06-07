الأمن السيبراني في السعودية.. تجربة نموذجية ناجحة وهذه ملامحها

كما ابتكرت الرياض عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية في هذا الإطار، ووضعت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، كما أسست المنتدى الدولي للأمن السيبراني، الذي أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكيّاً، أمس، بإنشاء مؤسسة لذلك المنتدى، لتكون مؤسسة ذات شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وغير هادفة إلى الربح، ولها الأهلية الكاملة لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها تحت إشراف مجلس أمناء خاص بها، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.