الأمن السيبراني في السعودية.. تجربة نموذجية ناجحة وهذه ملامحها

في عالم تتسارع فيه عملية التحول الرقمي، ويرتبط بأنماطه كافة ارتباطاً وثيقاً بالشبكات العالمية المتجددة، وأنظمة تقنية المعلومات، وتتفاعل مع الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وغيرها من التقنيات المعلوماتية، فإن الحاجة إلى الأمن السيبراني تصبح ضرورة ملحة لا تهاون فيها.
وقد أدركت القيادة السعودية منذ الوهلة الأولى حقيقة تلك المتغيرات العالمية، وأهمية الأمن السيبراني في عالم اليوم، وذلك الإدراك عكسته الخطوات السعودية المتسارعة نحو تفعيل الأمن السيبراني؛ حرصاً على توفير بيئة آمنة للبيانات والعمليات الرقمية من خلال نظام أمني متين.
فشرعت المملكة في سن القوانين والضوابط المتعلقة بالأمن السيبراني على المستوى الوطني؛ وذلك لتعزيز الأمن الوطني، وحماية مصالح الدولة وبنيتها التحتية الحيوية والخدمات الحكومية.
كما ابتكرت الرياض عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية في هذا الإطار، ووضعت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، كما أسست المنتدى الدولي للأمن السيبراني، الذي أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكيّاً، أمس، بإنشاء مؤسسة لذلك المنتدى، لتكون مؤسسة ذات شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وغير هادفة إلى الربح، ولها الأهلية الكاملة لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها تحت إشراف مجلس أمناء خاص بها، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.
تهدف المؤسسة إلى الإسهام في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، والتعاون الدولي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، ومواءمة الجهود الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني ودعمها، حيث تملك الرياض باعاً طويلاً، وإنجازات متواصلة محلياً وعالمياً في ذلك المجال، أكسبتها موثوقية وباتت مثالاً يحتذى به.
ووفقاً للموقع الإلكتروني للمؤسسة، فإنها تسعى إلى تعزيز آفاق الحوار والمعرفة، وهذا يشمل إعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة بقطاع الأمن السيبراني ونشرها، وإطلاق مبادرات ومشروعات لتعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، والتشجيع على تطوير وتبني أفضل الممارسات المعنية بتعزيز المرونة السيبرانية.
كما ترمي إلى ترسيخ الأثر الاجتماعي لقطاع الأمن السيبراني ودعم فرص الاستثمار في هذا المجال، وهذا يشمل تشجيع الابتكار، وريادة الأعمال والبحث والتطوير والتنمية ودعمها في مجال الأمن السيبراني، وبناء القدرات البشرية المتخصصة في قطاع الأمن السيبراني على المستوى الدولي.
وكذلك إشراك أصحاب المصلحة المعنيين بقطاع الأمن السيبراني وتوحيد جهودهم ضمن مجتمع عالمي متكامل، وهذا يشمل تنظيم وإقامة الأحداث والفعاليات والأنشطة والمؤتمرات والندوات وجلسات العمل على المستويين المحلي والدولي، والدخول في شراكات وإبرام مذكرات تفاهم وبرامج مشتركة وعقود مع الجهات والمنظمات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى إنشاء شبكة تضمن في عضويتها عدداً من الخبراء وأصحاب المصلحة من قطاعات متنوعة.
تستند المملكة إلى تجربة ناجحة تتمتع بالموثوقية على مستوى الأمن السيبراني، فقد قفزت الرياض قفزات هائلة في المؤشر العالمي للأمن السيبراني وفق تصنيف الأمم المتحدة، بعد أن حققت المركز الثاني عالمياً من بين 193 دولة، والمرتبة الأولى في الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا لعام 2021/ 2022.
وقفزت السعودية 11 مرتبة عن عام 2018، وبأكثر من 40 مرتبة منذ إطلاق رؤية 2030، حيث كان ترتيبها 46 عالمياً في نسخة المؤشر لعام 2017.
كما احتلت المرتبة الثانية كذلك في التقرير السنوي للتنافسية العالمية للعام 2022م في مجال الأمن السيبراني، فضلاً عن احتلالها موقع الصدارة في مجتمع المعلوماتية العالمية بحصولها على جائزة القمة العالمية لمنتدى مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2022، وهو أكبر تجمع سنوي في العالم لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك عن مشروع "تحدي الأمن السيبراني" المقدم من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، عن فئة بناء الثقة والأمن في استخدام تقنية المعلومات والاتصالات.