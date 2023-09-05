استمرارا لاستراتيجيتها الطموحة في التوسع والنمو ، مجموعة stc تستحوذ على حصة 9.9% في مجموعة تيليفونيكا (Telefónica)

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعةstc ، م/ عليان الوتيد: "يعكس استثمارنا في تيليفونيكا (Telefónica) الإمكانات التي تحظى بها الشركة، وقدرتها على تعزيز القيمة للمساهمين، و ثقتنا في استراتيجية الشركة و ادارتها. كما نؤكد التزامنا بتوطيد التعاون بين الشركتين، بهدف الاستفادة من جميع الفرص المتاحة انطلاقاً من دورنا كمساهمين فيها على المدى الطويل."