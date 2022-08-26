مركز الملك سلمان يوزّع مساعدات إغاثية للمتضررين من السيول في السودان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، مساعدات غذائية وإيوائية للأسر المتضررة في جمهورية السودان، وذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي سيّره المركز مؤخراً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب السوداني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عدداً من المدن والولايات وأدت لخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.