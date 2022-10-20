"شؤون الحرمين" تُقدم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ34.367 مستفيدًا في يوم واحد

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام ليوم أمس الأربعاء 23/ 3/ 1444هـ.
وشملت جهود الرئاسة: تقديم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ34.367 مستفيدًا، وتوزيع 85.420 عبوة مياه زمزم، واستهلاك 130 ألف لتر مطهرات، و16 ألف سجادة بالمصليات.
وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه تم استهلاك 2500 لتر معطرات، و16.100 لتعقيم السجاد، و230 لترًا للتعقيم بالبايوكير، و15.000 لتر لتعقيم الأسطح، و250 لترًا للتعقيم بالروبوتات، و1200 لتر معقمات الأيدي.
وأفادت بأنه تم توفير 1200 كتيب ومطوية، و2293 خدمة تطويف؛ فيما استفاد 10.650 شخصًا من التوعية الرقمية، و85000 شخص من التوعية الميدانية، كما تم توفير 220 عربة عادية للمحتاجين و1308 عربات كهربائية للطواف والسعي، و1313 خدمة دافع عربة للقاصدين.