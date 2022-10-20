"شؤون الحرمين" تُقدم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ34.367 مستفيدًا في يوم واحد

وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه تم استهلاك 2500 لتر معطرات، و16.100 لتعقيم السجاد، و230 لترًا للتعقيم بالبايوكير، و15.000 لتر لتعقيم الأسطح، و250 لترًا للتعقيم بالروبوتات، و1200 لتر معقمات الأيدي.