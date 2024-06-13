"الأرصاد" ينبه 11 منطقة: أمطار غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وأتربة مثارة على الخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة موجة حارة على الأحساء والعديد وبقيق حتى الساعة الـ 17 من مساء الجمعة.