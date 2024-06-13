"الأرصاد" ينبه 11 منطقة: أمطار غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والشمالية وحائل والقصيم وعسير والباحة وجازان والجوف.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة بني يزيد ويلملم وأضم وميسان والطائف والعرضيات، وأمطارًا خفيفة على العاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة ومنى، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وأتربة مثارة على الخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة موجة حارة على الأحساء والعديد وبقيق حتى الساعة الـ 17 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة الرياض رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والدمام والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة موجة حارة على الأفلاج والسليل حتى الساعة الـ 17 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحناكية وخيبر، وأمطارًا خفيفة على المهد والعيص والمدينة المنورة وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة القصيم رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.
كما تشهد منطقة حائل رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة بيشة، وأمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا خفيفة على الأمواه والعرين وتثليث وطريب ، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الجوف رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل ، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة طريف، وأتربة مثارة على رفحاء والعويقيلة وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.