"الاقتصاد" تطلق برنامج "خبرة" التدريبي لمنسوبي أمانة مجلس التعاون

ويستضيف البرنامج التدريبي عددًا من منسوبي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، للتدريب على رأس العمل، بما يسهم في تبادل الخبرات والمهارات المهنية، ومشاركة المعرفة بين الطرفين، تحت إشراف وكالة رأس المال البشري والثقافة المؤسسية في وزارة الاقتصاد والتخطيط.