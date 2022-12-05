"الاقتصاد" تطلق برنامج "خبرة" التدريبي لمنسوبي أمانة مجلس التعاون

أطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط برنامج "خبرة" التدريبي، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية الدولية بندر الخميس، ووكيل الوزارة لرأس المال البشري والثقافة المؤسسية محمد الشهري والمدير العام لمكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة خالد آل الشيخ وعدد من كبار المسؤولين من الجهتين.
ويستضيف البرنامج التدريبي عددًا من منسوبي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، للتدريب على رأس العمل، بما يسهم في تبادل الخبرات والمهارات المهنية، ومشاركة المعرفة بين الطرفين، تحت إشراف وكالة رأس المال البشري والثقافة المؤسسية في وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ويسعى البرنامج إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، وتحقيق التكامل في مجال تطوير الكوادر البشرية، لرفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية والاستثمار في رأس المال البشري، وتمكين الشباب من الأدوات اللازمة لتعزيز مساهتمهم في تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.