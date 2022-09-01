توقيع مذكرة تعاون بين مركز أبحاث الإعاقة وبرنامج الأمان الأسري

وأشار التميمي إلى حرص المركز على التطوير اللوجيستي في مجال البحوث العلمية والأنشطة التوعوية التي تخدم هذا المجال، وذلك بإتاحة الفرص لإجراء المزيد من البحوث حول العنف ضد ذوي الإعاقة، وتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية في مجال الوقاية من العنف الأسري.