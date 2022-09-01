توقيع مذكرة تعاون بين مركز أبحاث الإعاقة وبرنامج الأمان الأسري

ضمن برنامج تحقيق رؤية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، والتي تتوافق مع رؤية 2030 للمملكة، وانطلاقًا من رسالة وأهداف المركز لتحقيق استراتيجيته البحثية، وفي إطار تعزيز التعاون المشترك مع الجهات البحثية والعلمية ذات العلاقة؛ وقّع المركز مذكرة تفاهم في مجال البحوث العلمية والأنشطة التوعوية مع برنامج الأمان الأسري الوطني.
ومثّل مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في توقيع هذه الاتفاقية الدكتور أحمد التميمي الأمين العام للمركز، وعن برنامج الأمان الأسري الوطني الدكتور ماجد العيسى المدير التنفيذي للبرنامج.
وأشار التميمي إلى حرص المركز على التطوير اللوجيستي في مجال البحوث العلمية والأنشطة التوعوية التي تخدم هذا المجال، وذلك بإتاحة الفرص لإجراء المزيد من البحوث حول العنف ضد ذوي الإعاقة، وتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية في مجال الوقاية من العنف الأسري.
من جانبه أوضح العيسى أن الاتفاقية تعدّ نقلة جديدة في مجال دعم البحث العلمي والأنشطة التوعوية، والتعاون على دعم المركز في إجراء تلك البحوث المعنية بمناهضة العنف ضد ذوي الإعاقة، وتنفيذ البرنامج الوقائي "همة بلا قيود"، وإقامة المحاضرات والندوات التي تنشر الوعي المجتمعي للحد من هذه المشكلة.