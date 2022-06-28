14 جهة حكومية تضيّق الخناق على مرتكبي التجاوزات بالرياض.. حاصرت 9 مخالفات

كشفت أمانة الرياض عن 9 مخالفات رصدتها غرفة العمليات المشتركة وسط الرياض.
وكانت أمانة الرياض قد نفذت جولات رقابية بمشاركة 14 جهة حكومية لتضييق الخناق على مرتكبي التجاوزات بوسط لرياض، وأسفرت الجولات عن ضبط 9 مخالفات، منها: مباسط الخضار والفاكهة، ومواقع تخزين الأغذية والعطارة، والمحال غير المرخصة، ومعامل الخياطة، وغرف تصنيع وتخزين الأساس، ومستودعات الملابس المستعملة، والأحواش وحظائر التخزين، وشرائح الاتصالات المجهزة للاستخدام ومركبات نقل وتخزين البضائع.
وهدفت الجولات بأحياء الملز والبطحاء والشميسي، التأكد من تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية، والكشف عن الممارسات الخاطئة للعمالة، والحد من العمالة المخالفة، والتأكد من نظامية المهن التي يعملون بها، وتحسين المشهد الحضري.