14 جهة حكومية تضيّق الخناق على مرتكبي التجاوزات بالرياض.. حاصرت 9 مخالفات

وكانت أمانة الرياض قد نفذت جولات رقابية بمشاركة 14 جهة حكومية لتضييق الخناق على مرتكبي التجاوزات بوسط لرياض، وأسفرت الجولات عن ضبط 9 مخالفات، منها: مباسط الخضار والفاكهة، ومواقع تخزين الأغذية والعطارة، والمحال غير المرخصة، ومعامل الخياطة، وغرف تصنيع وتخزين الأساس، ومستودعات الملابس المستعملة، والأحواش وحظائر التخزين، وشرائح الاتصالات المجهزة للاستخدام ومركبات نقل وتخزين البضائع.