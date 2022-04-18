14 من مستفيدي "حركية" في رحاب البيت العتيق

يُذكر أن برنامج العمرة في حركية ضمن البرامج الموسمية التي تقدمها للمستفيدين، وتستهدف حركية 200 معتمر ومعتمرة خلال عام 2022 م، من خلال تسيير العديد من الرحلات على مدار العام.