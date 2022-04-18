14 من مستفيدي "حركية" في رحاب البيت العتيق

سيرت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" رحلة العمرة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية مستفيدي الجمعية للعام الحالي، وشارك في الرحلة 14 مستفيدًا.
وأدى المعتمرون مناسك العمرة بكل يسر وسهولة، من خلال توفير كل التجهيزات ومستلزمات العمرة للأشخاص ذوي الإعاقة، لهم برفقة فريق عمل مؤهل لإدارة سير الرحلة وتوفير احتياجات المشاركين، كتوفير سيارات حديثة ومجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير سكن مناسب ومهيأ لهم في مكة والمشاعر، وتغطية جميع احتياجاتهم.
وتضمنت الرحلة العديد من الفعاليّات المصاحبة والتثقيفية حول أنواع النسك، والطرق السليمة والشرعية لأداء المناسك، إضافة إلى الإرشادات والتعليمات النظامية المرتبطة بشعيرة العمرة، وكذلك إقامة ندوات ومحاضرات ومسابقات ثقافية؛ مما جعل من الرحلة أكثر سهولة ويسرًا ودون عناء ومشقة.
يُذكر أن برنامج العمرة في حركية ضمن البرامج الموسمية التي تقدمها للمستفيدين، وتستهدف حركية 200 معتمر ومعتمرة خلال عام 2022 م، من خلال تسيير العديد من الرحلات على مدار العام.
وتسعى الجمعية إلى التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية لأداء شعيرة العمرة، وذلك لغرس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والعقيدة السليمة في وجدان المعاق، وتعزيز الجانب الروحي لديه، وتحقيق أمنيته في زيارة بيت الله العتيق، ونظرًا لصعوبة تنقلاتهم في الحرم المكي بسبب حالتهم الصحية، فقد أطلقت الجمعية حملات لأداء العمرة مجهزة بالكامل.
من جانب آخر، قدّمت جمعية حركية شكرها وتقديرها لوزارة الحج والعمرة، ممثلة بإدارة المسؤولية الاجتماعية والأعمال التطوعية على تسـهيل الإجراءات واستقبال المعتمرين، من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، والشكر موصول لكل الأجهزة الحكومية، وقطاعات الدولة لدورها الفاعل في مساهمتهم بإتمام مناسك العمرة من مستفيدي "حركية".