14 يومًا كافية لإزاحة خطوط الكهرباء من أملاك "الغامدي" في "قلوة"

أزاحت صباح أمس السبت شركة الكهرباء خطوط الضغط العالي التي أعاقت مواطنًا في محافظة قلوة عن تشييد منزله بعدما استمرت مطالباته للشركة بإزاحتها 15 شهرًا.
ويأتي ذلك بعد 14 يومًا من نشر "سبق" لمطالبة المواطن للشركة بإزاحة خطوطها الهوائية من أملاكه التي يملك صكًا شرعيًا لها منذ مطلع القرن الهجري الحالي، وذلك بعنوان: "في قلوة أسلاك الكهرباء تعيق البناء.. ومطالبات بالإزاحة والتعويض".
وكان المواطن عوض الغامدي قال لـ"سبق": "تقدمت بطلب لشركة الكهرباء منذ أكثر من 15 شهرًا بشأن إزاحة شبكة الضغط العالي من فوق منزلي الذي أشيده، وتسبب تباطؤ الشركة في توقُّف إنشائي المنزل على الرغم من تركيب الأعمدة الجديدة من قِبل المقاول منذ 5 أشهر إلا أن شركة الكهرباء لم تمنح المقاول إذنًا بفصل التيار ليتمكن من نقل خطوط الضغط العالي، وذلك منذ مطلع شهر نوفمبر عام 2021"، مضيفًا أنه "في كل مرة أتلقى وعودًا فقط دون تنفيذ! أطالب بسرعة إنهاء عملية الإزاحة، وتعويضي عن هذه الفترة التي زُرعت خلالها أعمدة الكهرباء في أرض لا تملكها شركة الكهرباء".
وقدّم الغامدي شكره الجزيل لـ"سبق" التي اختصرت بنشر المطالبة 450 يومًا في 14 يومًا فقط، مبينًا أنه تلقى وعدًا بالإزاحة بعد 12 ساعة من نشر المطالبة.