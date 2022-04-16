14 يومًا كافية لإزاحة خطوط الكهرباء من أملاك "الغامدي" في "قلوة"

وكان المواطن عوض الغامدي قال لـ"سبق": "تقدمت بطلب لشركة الكهرباء منذ أكثر من 15 شهرًا بشأن إزاحة شبكة الضغط العالي من فوق منزلي الذي أشيده، وتسبب تباطؤ الشركة في توقُّف إنشائي المنزل على الرغم من تركيب الأعمدة الجديدة من قِبل المقاول منذ 5 أشهر إلا أن شركة الكهرباء لم تمنح المقاول إذنًا بفصل التيار ليتمكن من نقل خطوط الضغط العالي، وذلك منذ مطلع شهر نوفمبر عام 2021"، مضيفًا أنه "في كل مرة أتلقى وعودًا فقط دون تنفيذ! أطالب بسرعة إنهاء عملية الإزاحة، وتعويضي عن هذه الفترة التي زُرعت خلالها أعمدة الكهرباء في أرض لا تملكها شركة الكهرباء".