140 إعلاميًّا.. "إثراء" يجمع النخب الإعلامية ويستطلع مستقبل الرقمنة

جمع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) نخبة القيادات الإعلامية المحلية والإقليمية، في لقاء إثراء الإعلامي 2022، الذي حشد قرابة 140 إعلاميًّا، مساء يوم الجمعة، ناقشوا مستقبلهم المهني، ضمن جلسة حوارية حملت عنوان (مستقبل الإعلام في عصر "الميتافيرس")، قدّمها أربعة متحدثون مختصون.

وحَظِيَت الجلسة بتفاعل كبير من الحضور؛ في حين أبدى الإعلاميون اعتزازهم بالإنجازات التي حققها "إثراء"، بعد عرض أبرز محطات العام الماضي، والتعريف بالبرامج التي يعتزم المركز إطلاقها خلال العام الحالي 2022.