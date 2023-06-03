تشمل 5 مناطق.. تنبيهات وتحذيرات الأرصاد ترصد تحركات "الحالة المطرية"

أصدر المركز الوطني للأرصاد مجموعة من التنبيهات والتحذيرات رصداً للحالة المطرية اليوم بمناطق عدة.
ونبّه المركز منطقتَي الرياض والقصيم لحالة من الأمطار الخفيفة والمتوسطة المصحوبة بنشاطٍ للرياح السطحية وتدنٍ في مستوى الرؤية تشمل في الرياض: السليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وفي القصيم: البكيرية والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعيون الجواء تستمر حتى مساء اليوم.
وفي الباحة وعسير ومكة المكرّمة حذّر المركز من عواصف رعدية وأمطار غزيرة مصحوبة بنشاطٍ للرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدامٍ للرؤية.
تشمل الحالة في الباحة كلاً من: مدينة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وفي عسير: المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، وفي مكة المكرّمة: أضم وميسان والطائف، وتستمر حتى العاشرة مساءً.