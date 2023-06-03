تشمل 5 مناطق.. تنبيهات وتحذيرات الأرصاد ترصد تحركات "الحالة المطرية"

تشمل الحالة في الباحة كلاً من: مدينة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وفي عسير: المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، وفي مكة المكرّمة: أضم وميسان والطائف، وتستمر حتى العاشرة مساءً.