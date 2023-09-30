جمهورها نادر.. دار نشر فرنسية بـ"كتاب الرياض" تشترط ارتداء القفاز لتصفح كتبها

وعن دار "أسولين"، أفاد "فاروق" بأنها دار نشر فرنسية أسسها بروسبير أسولين مع زوجته مارتين سنة 1994م، وأنها تتخذ من نيويورك مقرًّا لها، وتعد علامة مخصصة في إصدار الكتب الفاخرة؛ مضيفًا أنها أصدرت كتبًا عن عدة مدن في المملكة منها: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة البلد، ومدينة العلا، التي أصدرت عنها كتابًا في شهر أغسطس الماضي؛ أبرز معالمها الأثرية وطبيعتها الساحرة والخلابة.