146 مؤشر أداء و97 مشروعاً.. أمين الرياض يعتمد الخطة التشغيلية لعام 2022

اعتمد أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمس الإثنين، الخطة التشغيلية للأمانة لعام 2022.

وتسعى الخطة التي تحتوي على 146 مؤشر أداء، 134 مبادرة تطويرية، و97 مشروعاً مؤسسياً، لتحقيق المستهدفات الطموحة للمدينة من خلال تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس، وتعزيز العمل المؤسسي وفق رؤية موحدة تنسجم مع الأهداف الموضوعة للقطاع البلدي.

وتهدف إلى دعم إطلاق المبادرات التطويرية النوعية؛ كأداة لابتكار الحلول ومواجهة مختلف التحديات في بيئة العمل، والتحقق من التزام جميع المشاريع المنفّذة بالإطار المؤسسي، والتكامل فيما بينها لتسريع وتيرة الإنجاز.