"السديري" عن مؤسسة الرياض غير الربحية: خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة

نوّه وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبد العزيز السديري، إلى إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض؛ إطلاق "مؤسسة الرياض غير الربحية"، وتشكيل مجلس إدارتها.
وقال: إن إعلان سمو ولي العهد، حفظه الله، إطلاق مؤسسة الرياض غير الربحية تجسيد لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة، ودعم وتطوير العمل المؤسسي والاجتماعي، وتعزيز الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع غير الربحي.
وأكّد أن المؤسسة ستكون رائدةً في مجالات تمويل وتصميم وإطلاق البرامج الاجتماعية المبتكرة ودعم الرعاية الصحية والتعليم والفنون والثقافة وتعزيز البيئة المستدامة، والإسهام في تحسين مستوى جودة الحياة وتحقيق التنمية الاجتماعية في المملكة.