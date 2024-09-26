"السديري" عن مؤسسة الرياض غير الربحية: خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة

وقال: إن إعلان سمو ولي العهد، حفظه الله، إطلاق مؤسسة الرياض غير الربحية تجسيد لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة، ودعم وتطوير العمل المؤسسي والاجتماعي، وتعزيز الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع غير الربحي.