المتخصّص في شؤون المناخ والطقس "الحصيني": اليوم الأربعاء أول أيام المربعانية.. البداية الفعلية للشتاء مدتها 39 يوماً

وتتخلل المربعانية ثلاثة نجوم: الإكليل 13 يوماً، والقلب 13 يوماً، والشولة 13 يوماً، ومجموعها بالجملة 39 يوماً؛ لذا يُطلق عليها تجاوزاً المربعانية.. وهي مظنة البرد، خاصةً إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري -والتي تصل الحرارة في الشتاء فيهما من"50" إلى "60" تحت الصفر، ومن فضل الله علينا أنه لا يصل إلينا من برودتهما إلا جزءٌ يسيرٌ منهما.