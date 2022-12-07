المتخصّص في شؤون المناخ والطقس "الحصيني": اليوم الأربعاء أول أيام المربعانية.. البداية الفعلية للشتاء مدتها 39 يوماً

يقول المتخصّص في شؤون المناخ والطقس عبدالعزيز بن محمد الحصيني، إن اليوم الأربعاء 1444/5/13هـ، هو أول أيام المربعانية؛ البداية الفعلية للشتاء مدتها 39 يوماً.
وتتخلل المربعانية ثلاثة نجوم: الإكليل 13 يوماً، والقلب 13 يوماً، والشولة 13 يوماً، ومجموعها بالجملة 39 يوماً؛ لذا يُطلق عليها تجاوزاً المربعانية.. وهي مظنة البرد، خاصةً إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري -والتي تصل الحرارة في الشتاء فيهما من"50" إلى "60" تحت الصفر، ومن فضل الله علينا أنه لا يصل إلينا من برودتهما إلا جزءٌ يسيرٌ منهما.
ويوافق دخول المربعانية هذا العام دخول موجة برد متوسطة القوة على شمال ووسط وشمالي الغربية والشرقية.
ومتوقع بداية الموجة نهاية هذا الأسبوع وطوال الأسبوع المقبل، فترتها مناسبة لزراعة القمح في الوسطى، فيها أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم يبدأ النهار بالزيادة، اليوم أول نجومها الإكليل أيامه "13"يوماً يقولون "إذا طلع الإكليل هاجت الفحول وشمرت الذيول وتخوفت السيول".
وينبت فيه الفقع إذا ما هطلت فيه أمطارٌ وسمية، وطرح الله فيه البركة، تهاجر في هذا الوقت طيور: القطا- الكدري- الجوني.. فعّلوا التنبيهات.
وأبشروا وبشروا.. متوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة، وتشمل أجزاءً من الشمالية والغربية والوسطى والشرقية والجنوبية والخليج العربي.