"الراجحي" يناقش 8 تحديات تواجه قطاع الذهب والمجوهرات في السوق

ويأتي هذا اللقاء ضمن 17 لقاءً سابقًا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع اللجان الوطنية في اتحاد الغرف السعودية، ورصد 201 تحدٍّ على مستوى تلك اللجان، ومعالجة 73% من إجمالي تلك التحديات، بما يعزز من جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وخططها لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية وبناء علاقاتها التكاملية مع القطاع الخاص لتجاوز التحديات، ووضع الحلول التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي ومستهدفات رؤية المملكة 2030.