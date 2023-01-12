تعلن أيكيا عن استدعاء أداة تثبيت الحائط لمرايا LETTAN بسبب إمكانية تَعرّضها للكسر

وتطور أيكيا منتجاتها باستخدام برنامج تقييم واختبار دقيق للمخاطر؛ للتأكد من أن المنتجات تتوافق مع جميع القوانين والمعايير المعمول بها في الأسواق التي يتم بيع منتجاتها فيها. وعلى الرغم من ذلك؛ فقد ورد إلى علمنا أن بعض التركيبات التي تثبت مرايا LETTAN بالحائط قد تعرضت للكسر؛ مما تسبب في سقوط بعض المرايا بشكل غير متوقع؛ لذلك تطلب أيكيا من جميع عملائها الذين قاموا بشراء مرآة LETTAN المستدعاة، التوقف عن استخدامها والإسراع بطلب أداة تثبيت حائطية بديلة مجانًا.