تعلن أيكيا عن استدعاء أداة تثبيت الحائط لمرايا LETTAN بسبب إمكانية تَعرّضها للكسر

تطلب أيكيا من جميع عملائها الذين قاموا بشراء مرآة LETTAN المستدعاة، بالتوقف عن استخدامها والإسراع بطلب أداة تثبيت بديلة مجانًا.
وتُشكل سلامة العملاء أولويةً قصوى لدى أيكيا، ودائمًا ما تكون نقطة البداية؛ لذلك فإن أيكيا تستدعي أداة تثبيت الحائط لمرايا LETTAN التي تم تصنيعها في الأسبوع الخامس من عام 2021 وما قبله (أي حتى تاريخ 31 يناير 2021م)؛ وذلك لاستبدال أداة التثبيت هذه التي قد تتعرض للكسر.
وتطور أيكيا منتجاتها باستخدام برنامج تقييم واختبار دقيق للمخاطر؛ للتأكد من أن المنتجات تتوافق مع جميع القوانين والمعايير المعمول بها في الأسواق التي يتم بيع منتجاتها فيها. وعلى الرغم من ذلك؛ فقد ورد إلى علمنا أن بعض التركيبات التي تثبت مرايا LETTAN بالحائط قد تعرضت للكسر؛ مما تسبب في سقوط بعض المرايا بشكل غير متوقع؛ لذلك تطلب أيكيا من جميع عملائها الذين قاموا بشراء مرآة LETTAN المستدعاة، التوقف عن استخدامها والإسراع بطلب أداة تثبيت حائطية بديلة مجانًا.
يرجى زيارة IKEA.sa أو الاتصال بالرقم المجاني على 8003040098 للحصول على العدد المطلوب من أداة التثبيت البديلة برقم القطعة /1139298.
وتعتذر أيكيا عن أي إزعاج قد يسببه هذا الاستدعاء.
لمعرفة المزيد يرجى الضغط على الرابط:
https://www.ikea.com/sa/ar/customer-service/product-support/recalls//