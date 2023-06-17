عددهم 16 ألفًا.. الحجاج العراقيون يشيدون بالخدمات المُقدَّمة لهم في منفذ ‫جديدة عرعر البري

وتقع صالة الحجاج التي تم تطويرها على مساحة 9000 متر مربع، وبطاقة استيعابية تتجاوز 20 ألف حاج، وأكثر من 400 حافلة يوميًّا. وقد خُصص 68 "كاونتر" للجوازات، إضافة إلى 6 مناطق مخصصة لإجراء عمليات الكشف والمعاينة.