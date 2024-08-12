نصائح التجهيز والري والمكافحة.. تفاصيل "أحوال الطقس للمزارعين في 10 مناطق"

وفي الجوف حيث يكون الجو -بمشيئة الله تعالى- في الأغلب متفاوتًا مع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة، يرجى تنظيم عملية ري أشجار الزيتون، إما في الصباح الباكر أو المساء وحسب الحاجة؛ تجنبًا للنضج المبكر للثمار وتلونها باللون الأسود، وبدأ التطعيم على أصول الليم (النارنج) في المناطق معتدلة الصيف، كما تفرط أصول الحمضيات التي طعمت ونجح طعمها، والاستمرار في جني ثمار بعض أنواع الفاكهة مثل التين والخوخ والعنب والتين البرشومي واللوز الجاف.