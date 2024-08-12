نصائح التجهيز والري والمكافحة.. تفاصيل "أحوال الطقس للمزارعين في 10 مناطق"

قدّمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلةً في الإرشاد الزراعي، تنبيهات وتحذيرات عن حالة الطقس اليوم للمزارعين في عدد من مناطق المملكة، مصحوبة ببعض النصائح الإرشادية الواجب اتباعها داخل المزارع لخدمة المحاصيل الزراعية أثناء هذه الأجواء.
وأبان "الإرشاد الزراعي" أنه نظرًا لحالة الطقس المتوقعة في الرياض خلال الأيام المقبلة والمتمثلة في الأجواء الصحوة وتكوّن العوالق ودرجات الحرارة العالية، ينصح بزيادة معدلات الري على أن يكون الري في الصباح الباكر أو في المساء، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، ومكافحة الحشرات القشرية والبق الدقيقي إذا لزم.
ونظرًا لحالة الطقس المتوقعة في عسير والمتمثلة في السحب الرعدية الممطرة والأجواء الصحوة ودرجات الحرارة المتفاوتة بين الدافئة والمعتدلة، ينصح بحصاد الثمار الجاهزة وتجهيز الأرض للموسم الجديد، وتقنين الري ومكافحة الآفات ومتابعة حالة الطقس حتى استقراره.
وأوضح أنه وفقًا لحالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة في جازان والمتمثلة في هطول الأمطار الرعدية والأجواء الغائمة جزئيًا والأتربة المثارة، إضافة لدرجات الحرارة العالية، ينصح المزارعين بتقنين الري ومكافحة الآفات، وضرورة متابعة حالة الطقس.
وفي نجران، نصح "الإرشاد الزراعي" بناءً على الأجواء الغائمة جزئيًا، ودرجات الحرارة العالية، بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وتقنين الري ومكافحة الآفات.
ونظرًا لحالة الطقس المتوقعة في الباحة خلال الأيام القادمة والمتمثلة في الأجواء الغائمة جزئيًا، ودرجات الحرارة، ينصح المزارعين تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في كل الأعمال الزراعية، وضرورة متابعة حالة الطقس، وجمع الثمار الجاهزة من الخضراوات.
وفي ظل توقعات خبراء الأرصاد الجوية في مكة المكرمة بأن حالة الطقس تتراوح بين الأجواء الصحوة وحركة الرياح النشطة، مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، يرجى من المزارعين تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، والتعقيم الشمسي للتربة استعدادًا للموسم القادم.
وعلى صعيد توقعات خبراء الأرصاد الجوية في المدينة المنورة، بحالة طقس متفاوتة بين الأجواء الصحوة وحركة الرياح النشطة في بعض الأحيان ودرجات الحرارة العالية، يدعو "الإرشاد الزراعي" إلى تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وزيادة معدلات الري وتقنين الري ومكافحة الآفات.
وفي الجوف حيث يكون الجو -بمشيئة الله تعالى- في الأغلب متفاوتًا مع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة، يرجى تنظيم عملية ري أشجار الزيتون، إما في الصباح الباكر أو المساء وحسب الحاجة؛ تجنبًا للنضج المبكر للثمار وتلونها باللون الأسود، وبدأ التطعيم على أصول الليم (النارنج) في المناطق معتدلة الصيف، كما تفرط أصول الحمضيات التي طعمت ونجح طعمها، والاستمرار في جني ثمار بعض أنواع الفاكهة مثل التين والخوخ والعنب والتين البرشومي واللوز الجاف.
وينصح المزارعين في حائل مع الأجواء الصحوة وتكوّن العوالق ودرجات الحرارة العالية، بأن يكون الري في الصباح الباكر أو في المساء، مكافحة حشرة صانعة الأنفاق في الأشجار الحمضية إذا لزم، ومكافحة الحشرات القشرية والبق الدقيقي في المحاصيل المختلفة.
وحيث يكون الجو في تبوك -بمشيئة الله تعالى- متفاوتًا مع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والعوالق، أكد "الإرشاد الزراعي" أهمية تنظيم عملية ري أشجار الزيتون إما في الصباح الباكر أو في المساء، وحسب الحاجة تجنبًا للنضج المبكر للثمار وتلونها باللون الأسود، وبدأ التطعيم على أصول الليم (النارنج) في المناطق معتدلة الصيف، كما تفرط أصول الحمضيات التي طعمت ونجح طعمها، والاستمرار في جني ثمار بعض أنواع الفاكهة مثل التين والخوخ والعنب والتين البرشومي واللوز الجاف.