"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وحائل والقصيم والشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن سحبٍ رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.