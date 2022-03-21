15 مخالفة للاشتراطات الصحية ترصدها أمانة الطائف بالملاحم وأقسام بيع اللحوم

رصدت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" وعن طريق الإدارة العامة لصحة البيئة 15 مخالفة للاشتراطات الصحية بالملاحم وأقسام بيع اللحوم في المراكز التجارية.
الحملة الميدانية جاءت لمتابعة امتثال الملاحم وأقسام بيع اللحوم في المراكز التجارية بالاشتراطات الخاصة ببيع وحفظ اللحوم، كما تأتي هذه الحملة ضمن خطة الرقابة المكثفة على المرافق الغذائية.
يُشار إلى أن الملاحم وأقسام بيع اللحوم في المراكز التجارية بالطائف تشهد إقبالاً هذه الأيام وحركة بيع متوقع زيادتها مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث يعمد العاملون فيها لزيادة كميات اللحوم لمواجهة الطلب الذي ستشهده، والازدحام الكثيف المتوقع، في ظل المتابعة المكثفة من فرق الأمانة المختصة لما يتم بيعه وسلامته، كذلك تقيد تلك المحال والتزامها بالاشتراطات الصحية، في المُقابل يُناشد المواطنون من المستهلكين وزارة التجارة بمراقبة أسعار اللحوم، وعدم استغلال موسم رمضان في رفع الأسعار، ومواجهة ذلك من قبلهم وتطبيق الأنظمة حيال المخالفين.