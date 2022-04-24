150 ألف مستفيد من العربات الكهربائية لأداء نسك الطواف خلال رمضان

وبين المنصوري أن الرئاسة وفرت لقاصدي البيت العتيق "3000" عربة كهربائية و"5000" عربة يدوية ليتمكن كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة من أداء عباداتهم من طواف وسعي في أجواء تملؤها السكينة، مشيرًا إلى أن الرئاسة طوعت وسخرت التكنولوجيا والتقنيات الحديثة واستخدام تطبيق "تنقل" عبر الهواتف الذكية الذي يمكّن الأفراد من إمكانية حجز الخدمة والاستفادة منها من خلال المتجر الإلكتروني "آبل - أندرويد"، موضحًا أن آلية حجز العربات إلكترونيًّا والحصول على التذكر، يقلل من كثافة الحشود والكثافة العددية للمعتمرين والزوار في مواقع الاستفادة من الخدمة.