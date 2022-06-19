1500 ساعة تطوعية قدّمها متطوعو الهلال الأحمر بالعاصمة المقدّسة

وأكّد مدير عام الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرّمة الدكتور مصطفى بلجون، أن 230 متطوعاً ومتطوعة شاركوا في 14 مبادرة تطوعية متنوعة، شملت (7) مشاركات خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، ومبادرة كن إنساناً لطيفاً "اليوم العالمي للهلال الأحمر"، ودعم إدارة الصيانة والمرحلة الثانية من مشروع AED والتطوع الإداري، وغيرها من المبادرات التي استطاعت من خلالها الهيئة الاستفادة من جهود المتطوعين والمتطوعات.