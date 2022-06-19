1500 ساعة تطوعية قدّمها متطوعو الهلال الأحمر بالعاصمة المقدّسة
شارك متطوعو ومتطوعات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرّمة في خدمة قاصدي المسجد الحرام وساحاته من المعتمرين والمصلين خلال شهرَي مايو ويونيو من العام الميلادي الجاري، بمقدار "1500" ساعة تطوعية.
وأكّد مدير عام الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرّمة الدكتور مصطفى بلجون، أن 230 متطوعاً ومتطوعة شاركوا في 14 مبادرة تطوعية متنوعة، شملت (7) مشاركات خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، ومبادرة كن إنساناً لطيفاً "اليوم العالمي للهلال الأحمر"، ودعم إدارة الصيانة والمرحلة الثانية من مشروع AED والتطوع الإداري، وغيرها من المبادرات التي استطاعت من خلالها الهيئة الاستفادة من جهود المتطوعين والمتطوعات.
وبيّن أن الهيئة تسعى إلى استقطاب المتطوعين والمتطوعات لدعم أعمالها الإنسانية، وتقوم بتنفيذ الدورات التدريبية لهم لتأهيلهم، إضافة إلى جهودها في التدريب لجميع الفئات العمرية في الإسعافات الأولية التي تمكنهم في تقديم المساعدة في الخدمات الإسعافية، حيث بلغ إجمالي عدد المتطوعين والمتطوعات بالعاصمة المقدسة 7259 متطوعاً.