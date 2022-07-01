1500 متطوع صحي يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج

كما يشهد موسم الحج مشاركة فاعلة للمتطوعين الصحيين في جميع المواقع في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وذلك للعام الثالث، وبإشراف مركز التطوع الصحي في الوزارة، حيث يُعد المركز منذ تأسيسه في عام 2019 الجهة المعنية بتنظيم عملية العمل التطوعي والإشراف عليها.