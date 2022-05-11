153 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري بالمملكة في أبريل 2022

وتنوعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل البري ما بين تشغيل مركبة نقل بدون الحصول على بطاقة تشغيل، وعدم تأمين سائق مساعد في الرحلة الطويلة التي تبلغ مسافتها "400" كيلومتر وأكثر في النقل بالحافلات، وعدم وجود بطاقات عفش على أيٍّ من حقائب وأمتعة الركاب، بالإضافة إلى عدم إصدار كشف تحميل بالركاب مكتوب بشكل آلي لنقل الركاب بين مدن المملكة أو إلى خارجها، وعدم تعديل نوع تسجيل السيارة بعد إلغاء بطاقة التشغيل أو انتهاء العمر التشغيلي، وسجل نشاط الأجرة العامة أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل خلال الشهر، ومن ثم بقية الأنشطة كنشاط نقل البضائع، والنقل الخفيف للبضائع على الطرق، وكذلك النقل المتخصص، وأخيرًا أجرة المطار.