"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة ورياح شديدة وصواعق رعدية مع تدنٍّ في الرؤية

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الطائف وأضم وميسان والعرضيات. وتشهد رياحًا شديدة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.