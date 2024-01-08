"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة ورياح شديدة وصواعق رعدية مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف وتبوك).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الطائف وأضم وميسان والعرضيات. وتشهد رياحًا شديدة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة تبوك رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المعظم وتيماء وتبوك، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة الجوف رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية برياح شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة طريف والعويقيلة وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العلا وخيبر والحناكية والمهد والمدينة المنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء.
كما تشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء.