المملكة تحتفي بـ "اليوم البنفسجي" لسبت المقبل.. "خبراني": مبادرة لها "قصة جميلة"

أكد متحدث هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة خالد خبراني أنه سيتم يوم السبت المقبل الاحتفال بمبادرة "اليوم البنفسجي".
وأضاف "خبراني": المبادرة لها قصة جميلة تتمحور حول إمكانية عمل شيء يساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على الاندماج والتفاعل مع المجتمع، وكذلك القطاع الخاص.
ولفت إلى أن أبرز مهام الهيئة خلق برامج وفرص مع القطاعات كافة بما فيها القطاع الخاص؛ لتقديم عروض ومزايا، والأعوام الثلاثة الماضية للمبادرة حققت نجاحات كبيرة جداً.
وأشار إلى أن تخفيضات اليوم البنفسجي لا تقتصر على العروض، بل ستكون للتوعية عن متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية الوصول.