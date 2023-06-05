النيابة العامة: 20 سنة سجناً لمواطن استغل عائلته في ترويج المخدرات

وشدّد المصدر على أن النيابة العامة ماضية بحزمٍ في مباشرة إجراءاتها الجزائية المشددة في كافة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وإحالة المتهمين فيها إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بإيقاع العقوبات الرادعة، حماية للمجتمع من هذه الآفة الخطيرة التي تهدّد الأمن والصحة.