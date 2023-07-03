عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية يرتفع إلى 9

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين، في العدوان الإسرائيلي المستمر على الضفة الغربية إلى تسعة شهداء.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بأن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة جنين، ارتفعت إلى ثمانية شهداء، إضافة إلى شهيد في رام الله والبيرة، ما يرفع حصيلة شهداء اليوم في الضفة الغربية إلى تسعة شهداء.
وذكرت أن 50 جريحاً، بينهم 10 بحالة الخطر، وصلوا مستشفيات مدينة جنين، التي استهدفت قوات الاحتلال عدداً منها، وعرقلت عمل الأطقم الطبية في المدينة ومخيمها.
وفي السياق ذاته، أفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم نحو 30 فلسطينياً، خلال العدوان على جنين، ليرتفع عدد من تم اعتقالهم العام الجاري إلى 291 فلسطينياً في المدينة، التي تتعرض لاعتداءات مستمرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.