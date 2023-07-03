عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية يرتفع إلى 9

وفي السياق ذاته، أفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم نحو 30 فلسطينياً، خلال العدوان على جنين، ليرتفع عدد من تم اعتقالهم العام الجاري إلى 291 فلسطينياً في المدينة، التي تتعرض لاعتداءات مستمرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.