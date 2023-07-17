شاهد .. المملكة والجبل الأسود توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الشؤون الإسلامية

وقع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ورئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام للجبل الأسود السيد رفعت فيزيتش اليوم الاثنين، بمقر المشيخة الإسلامية بالعاصمة بودغوريتشا، مذكرة تفاهم في مجالات الشؤون الإسلامية،
جاء ذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا غير المقيم في الجبل الأسود، الأستاذ فيصل بن غازي حفظي، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة والمشيخة الإسلامية، وكوكبة من وسائل الإعلام الرسمية.
وتنص المذكرة على أن يتعاون الطرفان في مجال التعريف بالإسلام، وبيان محاسنه، وسماحته، وموقفه من القضايا المعاصرة من خلال تبادل البحوث والكتب والإصدارات العلمية بمختلف اللغات، وعقد ندوات علمية ودورات تدريبية مشتركة تتعلق بتأهيل العاملين في مجال الشؤون الإسلامية.
ووفقًا للمذكرة سيتعاون الجانبان في تنظيم المعارض المشتركة للتعريف بالإسلام، ومشاركة العلماء والدعاة المختصين في الشؤون الإسلامية في المؤتمرات والندوات الإسلامية التي تقام في البلدين، وإعداد وتنفيذ البرامج المشتركة للمناسبات الشرعية وتبادل الخبرات في ذلك.
كما نصت على التعاون بين الوزارة والمشيخة في مجالات شؤون المساجد وعمارتها وصيانتها وعقد جلسات عمل مشتركة في مجال عمارة المساجد وصيانتها، والتعاون في مجال خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، من خلال تبادل المعلومات في مجال طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه وأن تزود وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة المشيخة الإسلامية بالجبل الأسود بنسخ من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف .
وتضمنت المذكرة أن تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوعية الحجاج والمعتمرين والزوار من مواطني الجبل الأسود، ونشر الوعي بينهم وتفقيههم في أعمال الحج والعمرة وأحكامهما وسبل تسهيل أدائهما عليهم.
وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ــ في تصريح صحفي عقب مراسم توقيع الاتفاقية ــ أن المذكرة تترجم مستوى العلاقات القوية بين البلدية الصديقين والرغبة الجادة في بناء تعاون يعزز المحافظة على الهوية الإسلامية ويرسخ قيم التعايش والتسامح الذي ينطلق من رسالة الإسلام الصافي النقي مشيراً إلى أن المذكرة ستكون نواةً للعمل فيما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة في المملكة التي حملت لواء نشر قيم التسامح والرحمة بين الناس ونبذ الغلو والتطرف وكل الأسباب المؤدية للإرهاب بكل صوره وأشكاله.
من ناحيته، نوه رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام للجبل الأسود بالجهود التي تقدمها المملكة لخدمة البشرية جمعاء، والمسلمين على وجه الخصوص، لافتاً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع المملكة قبلة المسلمين بالعالم حدث تاريخي مهم في العمل الإسلامي وخدمة المسلمين في هذه البلاد التي يشكل فيها المسلمون قرابة الربع من سكانها.
وبين "فيزيتش" أن المذكرة ستخدم العمل الإسلامي في الجبل الأسود وستساهم في تعليم الأئمة والخطباء والدعاة، والاستفادة من تجارب وخبرات المملكة في مجال العمل الإسلامي، ونشر منهج الوسطية والاعتدال والتسامح والتصدي للغلو والتطرف.