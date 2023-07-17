شاهد .. المملكة والجبل الأسود توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الشؤون الإسلامية

من ناحيته، نوه رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام للجبل الأسود بالجهود التي تقدمها المملكة لخدمة البشرية جمعاء، والمسلمين على وجه الخصوص، لافتاً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع المملكة قبلة المسلمين بالعالم حدث تاريخي مهم في العمل الإسلامي وخدمة المسلمين في هذه البلاد التي يشكل فيها المسلمون قرابة الربع من سكانها.