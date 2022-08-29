اتحاد الغرف يعلن تأسيس مجلس أعمال "سعودي تايلاندي" مشترك

ودعا إلى العمل على توفير مناخ استثماري وتجاري ملائم، بما في ذلك إنشاء مجلس أعمال سعودي تايلاندي مشترك وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين للوصول بالعلاقات إلى مرحلة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية.

من جهته، قال رئيس اتحاد الصناعات التايلندي كرينكراي تينو كول: "تعد المملكة من أكثر البلدان تطوراً وتقدماً في الشرق الأوسط، ويتطلع قطاع الأعمال في تايلاند للمشاركة في مشاريع رؤية المملكة 2030 في ظل دعم حكومتَيْ البلدين الصديقين".