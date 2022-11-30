شاهد على عراقة الفنون الشعبية.. مهرجان الخطوة ينطلق في عسير خلال ديسمبر

ويشمل المعرض تفاصيل إيقاعات هذا اللون المتمثلة في "الزلفة" و"البرميل" و"التنكة" و"الزير" و"المفراز" ودورها الموسيقي في أداء الخطوة من ناحية تنوع ألحانها وهدوئها، إضافة إلى استعراض كلمات أبرز شعراء هذا اللون التي تتميز بغزارتها وعمقها، كما يحتوي المعرض على جناح خاص بالأزياء الرجالية والنسائية التي تعكس هوية المنطقة المتمثلة في "الثوب العسيري" و"المنديل الأصفر" و"الحزام" وكذلك الإكسسوارات التي اشتهرت بها النساء في عسير، إضافة إلى "الثوب السعودي" و"الشماغ" و"الجنبية" للرجال مع اختلاف ألوانها وطريقة لبسها حسب المحافظات.