قافلة مساعدات سعودية جديدة تعبر إلى غزة من معبر رفح

يشار إلى أن الطائرة الإغاثية السعودية الـ25، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الدفاع كانت قد وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم.