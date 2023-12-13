قافلة مساعدات سعودية جديدة تعبر إلى غزة من معبر رفح

عبرت قافلة مساعدات سعودية إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، من خلال معبر رفح.
وكانت القافلة السعودية تحمل موادّ غذائية وطبية، وذلك ضمن الحملة السعودية لإغاثة فلسطين.
يشار إلى أن الطائرة الإغاثية السعودية الـ25، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الدفاع كانت قد وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم.
وتحمل الطائرة على متنها سيارتيْ إسعاف؛ تمهيدًا لنقلهما إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.