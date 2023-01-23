تقلبات جوية وضباب وأمطار في بعض مناطق المملكة تتركّز على الشرقية والرياض

وخلال نهاية الأسبوع، يتزايد تأثر أجزاءٍ مُختلفة من المنطقتيْن الشرقية والرياض إدارياً بحالة عدم الاستقرار الجوي، وذلك مع تعمُّق كتلة هوائية باردة في طبقات الجو؛ حيث يطرأ انخفاضٌ على درجات الحرارة في تلك المنطقتيْن، وتُصبح أبرد من مُعدلاتها المُعتادة، وتبقى الفرصة مُهيأةً لهطول زخاتٍ من الأمطار -بمشيئة الله- بين الحين والآخر، ويُمكن لبعض من هذه الزخات أن تكون غزيرةً أحياناً.