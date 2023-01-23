تقلبات جوية وضباب وأمطار في بعض مناطق المملكة تتركّز على الشرقية والرياض

أفاد المُختصون في قسم العمليات الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي للأرصاد والتنبؤات الجوية، بأنه يُتوقع أن تتأثر أجزاءٌ مُختلفة من شرق المملكة ووسطها بتقلبات جوية حتى الخميس المقبل، وتتمثل في فرص هطول زخاتٍ من الأمطار في بعض المناطق، وتشمل بذلك العاصمة الرياض في مُناسبات عِدّة - بمشيئة الله.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن يتجدّد تشكُّل الضباب صباح يومَي الإثنين والثلاثاء في أجزاء من الحدود الشمالية والجوف وتبوك والقصيم وحائل والشرقية، مما يؤدي إلى تدنٍ ورُبما شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية في أجزاءٍ من تلك المناطق. كما تكون الفرصة مُهيأةً -بمشيئة الله- لهطول أمطارٍ خفيفة إلى مُتوسطة في أجزاءٍ مُتفرقة من المنطقتيْن الشرقية والرياض إدارياً.
وخلال نهاية الأسبوع، يتزايد تأثر أجزاءٍ مُختلفة من المنطقتيْن الشرقية والرياض إدارياً بحالة عدم الاستقرار الجوي، وذلك مع تعمُّق كتلة هوائية باردة في طبقات الجو؛ حيث يطرأ انخفاضٌ على درجات الحرارة في تلك المنطقتيْن، وتُصبح أبرد من مُعدلاتها المُعتادة، وتبقى الفرصة مُهيأةً لهطول زخاتٍ من الأمطار -بمشيئة الله- بين الحين والآخر، ويُمكن لبعض من هذه الزخات أن تكون غزيرةً أحياناً.